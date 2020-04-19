Новые случаи заражения коронавирусом в России на 19 апреля 2020: 6060 человек заболели за сутки

Число больных коронавирусом в России увеличивается. За сутки в стране, по данным оперштаба на 19 апреля 2020 года, выявлено 6060 новых случаев заражения COVID-19 в 78 регионах.

- За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 234 человека, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Больше всего заболевших в Москве – заболели 3570 человек. В Подмосковье – еще 709 инфицированных. В Санкт-Петербурге заболевших увеличилось на 114 человек, в Ленинградской области - на 29. Большие цифры по заболевшим в следующих регионах: Нижегородская область – 129, Архангельская область – 68, Республика Мордовия – 60, Тульская область – 58, Краснодарский край – 48, Чеченская Республика – 44, Оренбургская область – 44, Республика Марий Эл – 43, Рязанская область – 42, Республика Ингушетия – 42, Тюменская область – 42, Республика Саха (Якутия) – 41, Кировская область – 39, Хабаровский край – 38, Калужская область – 37, Республика Дагестан – 35, Ростовская область – 35, Тверская область – 33, Мурманская область – 33, Республика Татарстан – 31.

Медики отмечают, что почти 43% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Кстати, в Москве неделю назад примерно 40% пациентов, которые заболели коронавирусом, не имели симптомов, а сейчас эта цифра увеличилась до 60%. Такие показатели стали возможными благодаря качеству тест-систем и организаций, которые самостоятельно делают тестирование.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

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