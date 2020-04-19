2020-04-19T12:41:26+03:00
Общество

Бессимптомных носителей ученые назвали "вакциной коронавируса"

За счет этих людей происходит коллективная иммунизация
Юлия САЛЬНИКОВА
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До 50 процентов зараженных переносят вирус без симптомовДо 50 процентов зараженных переносят вирус без симптомовФото: REUTERS
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Бессимптомные носители коронавируса делают то, что должна делать вакцина. Так считает Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов

Вакцина, над которой работают ученые по всему миру, должна привести к коллективному иммунитету от заболевания. Как в случае в гриппом. Чем больше привитых, то есть не восприимчивых к вирусу человек, тем меньше распространение болезни. От коронавируса вакцины нет, то коллективная иммунизация может проходить за счет бессимптомных людей:

- Это в основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций,- рассказал ученый в эфире НСН.

Но опасность в том, что этот процесс неконтролируемый, бессимптомные носители могут заражать людей из группы риска: пожилых, людей с хроническими заболеваниями. Для этой категории пациентов инфицирование может быть смертельно опасно.

- Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость – она не носит взрывной характер,- советует Феликс Ершов. - Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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