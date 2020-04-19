Мурашко: ситуация с коронавирусом позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения
Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам в будущем. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр отметил, что на данный момент каждый пациент с COVID-19 в РФ находится под контролем специалистов, получает все необходимое лечение.
Напомним, ранее Мурашко сообщил, что система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях из-за ситуации с распространением коронавируса, но до конца апреля в нашей стране будет организовано почти 95 тысяч коек для больных. Часть из них была перепрофилирована.
ИСТОЧНИК KP.RU
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