Мурашко: ситуация с коронавирусом позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения

19 Апр 2020 2020-04-19T17:51:05+03:00

По словам главы Минздрава, сейчас каждый пациент с COVID-19 в РФ находится под контролем специалистов

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Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам в будущем. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что на данный момент каждый пациент с COVID-19 в РФ находится под контролем специалистов, получает все необходимое лечение.

Напомним, ранее Мурашко сообщил, что система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях из-за ситуации с распространением коронавируса, но до конца апреля в нашей стране будет организовано почти 95 тысяч коек для больных. Часть из них была перепрофилирована.

ИСТОЧНИК KP.RU