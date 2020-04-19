2020-04-19T17:51:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурашко: ситуация с коронавирусом позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения

По словам главы Минздрава, сейчас каждый пациент с COVID-19 в РФ находится под контролем специалистов
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Ситуация с коронавирусом позволяет подумать о модернизации системы здравоохраненияСитуация с коронавирусом позволяет подумать о модернизации системы здравоохраненияФото: Александр ГЛУЗ
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Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам в будущем. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что на данный момент каждый пациент с COVID-19 в РФ находится под контролем специалистов, получает все необходимое лечение.

Напомним, ранее Мурашко сообщил, что система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях из-за ситуации с распространением коронавируса, но до конца апреля в нашей стране будет организовано почти 95 тысяч коек для больных. Часть из них была перепрофилирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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