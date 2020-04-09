2020-04-09T21:55:34+03:00
Общество

Минздрав: система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях

Глава ведомства сообщил, что наблюдается ухудшение состояния у тех, кто не начал лечение от коронавируса вовремя
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Минздрав: система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условияхМинздрав: система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условияхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На данный момент система здравоохранения России работает в стрессовых условиях из-за ситуации с распространением коронавируса. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Мурашко.

В ходе интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» министр сообщил, что уже до конца апреля в нашей стране будет организовано почти 95 тысяч коек для больных. Часть из них, ранее использовавшаяся для других видов оказания помощи, но была перепрофилирована.

Мурашко также отметил, что сегодня наблюдается ухудшение состояния тех, кто не начал лечение от коронавируса своевременно и не придерживался рекомендаций по лечению.

При этом глава Минздрава рассказал, что дети крайне редко переносят заболевание COVID-19 в тяжелой форме, в отличие от людей старшего поколения, а также люди с лишним весом.

Напомним, общее число больных коронавирусом в нашей стране превысило 10 тысяч человек, за последние сутки диагноз подтвердили у 1459 человек. Вновь самое большое число новых случаев вывяли в Москве - 857 человек. Жертвами заболевания стали уже 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав предупредил об опасности самостоятельно применять противомалярийный препарат для лечения коронавируса
Почти 150 членов саудовской королевской семьи больны коронавирусом
Минздрав: система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях
Путин освободил от должности замминистра внутренних дел Романова
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля
Россия и Саудовская Аравия будут двигаться вперед по стабилизации рынка нефти
При вывозе россиян будет заполняться одна форма на семью
Кабмин готов выделить больше средств на помощь россиянам за рубежом
В первую очередь из-за рубежа вывезут россиян, уехавших из страны в 2020 году
Работавшие в мусорных пакетах британские медики заразились коронавирусом
Журфак МГУ начал выкладывать видеолекции легендарных преподавателей
В Москве будут "жестко" наказывать тех, кто нарушает карантин, разъезжая на машине
Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь от кабмина
Более 400 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Москве: как долго продлится ограничение
Академик РАН рассказал, когда может появиться лекарство для лечения коронавируса
Российские туристы с круизов вылетели из Рима в Москву
Мужской чемпионат Европы по баскетболу 2021 года перенесут
Путин призвал обеспечить внутреннюю безопасность страны в период пандемии
Цена нефти Brent превысила 36 долларов за баррель
Это важно для наших ветеранов, тружеников тыла, для их детей и внуков
Стартовала видеоконференция ОПЕК+
Доктор Комаровский сообщил, что делать при первых симптомах коронавируса
В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции