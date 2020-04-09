Минздрав: система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях

9 Апр 2020 2020-04-09T21:55:34+03:00

Глава ведомства сообщил, что наблюдается ухудшение состояния у тех, кто не начал лечение от коронавируса вовремя

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На данный момент система здравоохранения России работает в стрессовых условиях из-за ситуации с распространением коронавируса. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Мурашко.

В ходе интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» министр сообщил, что уже до конца апреля в нашей стране будет организовано почти 95 тысяч коек для больных. Часть из них, ранее использовавшаяся для других видов оказания помощи, но была перепрофилирована.

Мурашко также отметил, что сегодня наблюдается ухудшение состояния тех, кто не начал лечение от коронавируса своевременно и не придерживался рекомендаций по лечению.

При этом глава Минздрава рассказал, что дети крайне редко переносят заболевание COVID-19 в тяжелой форме, в отличие от людей старшего поколения, а также люди с лишним весом.

Напомним, общее число больных коронавирусом в нашей стране превысило 10 тысяч человек, за последние сутки диагноз подтвердили у 1459 человек. Вновь самое большое число новых случаев вывяли в Москве - 857 человек. Жертвами заболевания стали уже 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU