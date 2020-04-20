2020-04-19T22:29:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 достигло 42983

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 года
Поделиться:
За минувшие сутки от коронавируса благополучно излечились 222 человекаЗа минувшие сутки от коронавируса благополучно излечились 222 человекаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 года достигло 42983. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

Лидерами по числу заболевших остаются Москва (24 324, +3570), Московская область (4663, +709), Санкт-Петербург (1760, +114), Нижегородская (646, +129), Ленинградская области (417, +29) и Республика Коми (481, +7). Более трех сотен случаев заболевания зафиксировано также в Мурманской области (354, +30), Краснодарском (383, +48) и Красноярском (300, +24) краях.

За минувшие сутки от коронавируса благополучно излечились 222 человека, общее число выздоровевших с начала эпидемии увеличилось до 3303. Жертвами COVID-19 стали 363 человека, проведено более 1,94 млн тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Число выздоровевших от коронавируса в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека
Коронавирус в России, последние новости на 20 апреля 2020: Без ракет не останемся
Число заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 достигло 42983
Мусульман призвали во время Рамадана молиться дома
Додон поблагодарил Россию за доставку медпомощи из Китая в Молдавию
«К чему претензии?»: В храме, где на Пасху был замечен Охлобыстин, рассказали детали произошедшего
Число умерших из-за коронавируса в России на 20 апреля 2020 года составило 361 человек
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», отправилось в Египет
В Москве от коронавируса скончались еще 28 человек
Глава МВД Швейцарии считает, что ВОЗ должна руководить борьбой с коронавирусом
Во Франции могут сделать обязательным ношение масок в транспорте
Россия доставила из Китая в Молдавию медицинское имущество для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: число погибших превысило отметку в 40 тыс. человек
Президент Чехии по-прежнему планирует принять участие в торжествах в честь 75-летия Победы
ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 152 тыс. человек
В России начнут сносить здания, которые недопустимо воздействуют на соседний участок
В Германии призвали Китай прояснить обстоятельства появления коронавируса
Роскосмос готов организовать пуски в стратосферу с космодрома Восточный