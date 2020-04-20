Число заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 достигло 42983

20 Апр 2020 2020-04-19T22:29:53+03:00

За минувшие сутки от коронавируса благополучно излечились 222 человека Фото: REUTERS

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 года достигло 42983. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

Лидерами по числу заболевших остаются Москва (24 324, +3570), Московская область (4663, +709), Санкт-Петербург (1760, +114), Нижегородская (646, +129), Ленинградская области (417, +29) и Республика Коми (481, +7). Более трех сотен случаев заболевания зафиксировано также в Мурманской области (354, +30), Краснодарском (383, +48) и Красноярском (300, +24) краях.

За минувшие сутки от коронавируса благополучно излечились 222 человека, общее число выздоровевших с начала эпидемии увеличилось до 3303. Жертвами COVID-19 стали 363 человека, проведено более 1,94 млн тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU