2020-04-19T22:17:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: число погибших превысило отметку в 40 тыс. человек

Рассказываем последние новости о коронавирусе в США на 19 апреля 2020 года
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Соединённые Штаты продолжают удерживать лидерство в мире по числу больных коронавирусом COVID-19 и погибших от инфекции. По последним данным на 19 апреля 2020 года, в стране зарегистрировано более 40 тыс. летальных исходов и свыше 742,4 тыс. случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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