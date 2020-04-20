Собянин сообщил, что суточное число тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Москве снизилось до 1000
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил - в Москве снижается число тяжелых случаев заражения коронавирусом.
- В течение 10 дней количество 1000-1300 человек в сутки. Нет взрывного роста. Это важнейшая история, это дает возможность всей медицине спокойно работать,- сказал он во время совещания с Владимиром Путиным 20 апреля.
В Москве стали проводить больше тестов на коронавирус. Выявляемость дает возможность узнать о диагнозе гораздо большего числа людей, в том числе тех, кто является только переносчиком вируса и опасен для окружающих. У этой категории людей нет симптомов.
- Быстрая ранняя выявляемость дает нам две возможности. первое - выявление групп риска, второе - возможность назначить ранее лечение. Количество тяжело заболевших снижается,-сказал Собянин.
Но под контроль попадают не только зараженные, но и люди с ОРВИ. Для них в Москве те же предписания, что и для людей на карантине. Таких в столице 40-50 тысяч человек.
В Москве меры самоизоляции продлили до 1 мая.
Собянин: Количество тестов на коронавирус выросло.
ИСТОЧНИК KP.RU