2020-04-20T15:10:05+03:00
Общество

Собянин сообщил, что суточное число тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Москве снизилось до 1000

Это дает возможность врачам работать в относительно спокойном режиме
Наталия КУДРЯШОВАЮлия САЛЬНИКОВА
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Пациентов с осложнениями ежедневно фиксируют примерно одинаковое количествоПациентов с осложнениями ежедневно фиксируют примерно одинаковое количествоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил - в Москве снижается число тяжелых случаев заражения коронавирусом.

- В течение 10 дней количество 1000-1300 человек в сутки. Нет взрывного роста. Это важнейшая история, это дает возможность всей медицине спокойно работать,- сказал он во время совещания с Владимиром Путиным 20 апреля.

В Москве стали проводить больше тестов на коронавирус. Выявляемость дает возможность узнать о диагнозе гораздо большего числа людей, в том числе тех, кто является только переносчиком вируса и опасен для окружающих. У этой категории людей нет симптомов.

- Быстрая ранняя выявляемость дает нам две возможности. первое - выявление групп риска, второе - возможность назначить ранее лечение. Количество тяжело заболевших снижается,-сказал Собянин.

Но под контроль попадают не только зараженные, но и люди с ОРВИ. Для них в Москве те же предписания, что и для людей на карантине. Таких в столице 40-50 тысяч человек.

В Москве меры самоизоляции продлили до 1 мая.

Собянин: Количество тестов на коронавирус выросло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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