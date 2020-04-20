Путин: период нерабочих дней позволил сбить темп распространения коронавируса
Самоизоляция россиян дает положительный эффект
Период нерабочих дней и карантинные меры в России позволили сбить темп распространения коронавирусной инфекцииФото: REUTERS
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Во время совещания по эпидемиологической ситуации 20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней и карантинные меры позволили сбить темп распространения коронавирусной инфекции на территории государства.
- Мы будет действовать аккуратно, понимая, что полностью остановить экономику страны невозможно, - добавил глава России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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