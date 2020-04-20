Путин: период нерабочих дней позволил сбить темп распространения коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T14:24:43+03:00

Период нерабочих дней и карантинные меры в России позволили сбить темп распространения коронавирусной инфекции Фото: REUTERS

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Во время совещания по эпидемиологической ситуации 20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней и карантинные меры позволили сбить темп распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

- Мы будет действовать аккуратно, понимая, что полностью остановить экономику страны невозможно, - добавил глава России.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774277" frameborder="0"></iframe> Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU