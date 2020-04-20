2020-04-20T14:24:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: период нерабочих дней позволил сбить темп распространения коронавируса

Самоизоляция россиян дает положительный эффект
Ксения АНУФРИЕВА
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Период нерабочих дней и карантинные меры в России позволили сбить темп распространения коронавирусной инфекцииПериод нерабочих дней и карантинные меры в России позволили сбить темп распространения коронавирусной инфекцииФото: REUTERS
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Во время совещания по эпидемиологической ситуации 20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней и карантинные меры позволили сбить темп распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

- Мы будет действовать аккуратно, понимая, что полностью остановить экономику страны невозможно, - добавил глава России.

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Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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