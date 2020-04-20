Ленинградская область ввела региональные пособия для потерявших работу из-за коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T16:04:16+03:00

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Жителей Ленинградской области, потерявших работу из-за пандемии коронавируса и вынужденного простоя предприятий, поддержат выплатами из регионального бюджета. По распоряжению губернатора области Александра Дрозденко, людям, уволенным после 30 марта и официально признанным безработными, дополнительно к ежемесячному пособию полагается региональная доплата в 5 тысяч рублей. Еще одна мера поддержки за счет областного бюджета касается лишившихся заработка родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Они получают единовременную выплату по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Помощь из областного бюджета ленинградцам выплачивается дополнительно к пособию по безработице. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что всем уволенным после 1 марта и официально вставшим на биржу труда пособие будет начисляться в максимальном размере - 12130 рублей. Такую сумму лишившиеся заработка россияне будут получать в апреле, мае и июне.

Губернатор Александр Дрозденко особо подчеркнул, что вся процедура назначению выплат должна строиться «на доверии», без требования лишних справок. Все документы должны оформляться максимально дистанционно, в электронной форме.

За последние три недели более 3,6 тысяч жителей Ленинградской области дистанционно зарегистрировались на региональной бирже труда для поиска работы. Из них 1,9 тысяч человек обратились только за последние несколько дней. Несмотря на непростую ситуацию на рынке, в апреле Ленинградской бирже труда удалось подобрать работу для 185 человек. Места нашлись для служащих, инженерно-технических работников и людей рабочих специальностей. Ну а самыми востребованными сейчас являются медицинские работники и сотрудники сферы ЖКХ.