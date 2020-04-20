2020-04-20T17:51:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог объяснил, чем отличаются бессимптомные носители COVID-19

Некоторые люди невосприимчивы к вирусу, но могут его переносить и заражать окружающих
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт напомнил, что множество зараженных коронавирусом людей в мире невосприимчивы к инфекции, то есть переносят ее бессимптомно. При этом они продолжают быть носителями COVID-19 и могут легко заразить вирусом окружающих.Эксперт напомнил, что множество зараженных коронавирусом людей в мире невосприимчивы к инфекции, то есть переносят ее бессимптомно. При этом они продолжают быть носителями COVID-19 и могут легко заразить вирусом окружающих.Фото: REUTERS
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Организм человека, которые переносит коронавирусную инфекцию без каких-либо симптомов, «не читает» частицы вируса из-за генетических особенностей. Об этом газете «Взгляд» рассказал вирусолог Александр Бутенко.

Эксперт напомнил, что множество зараженных коронавирусом людей в мире невосприимчивы к инфекции, то есть переносят ее бессимптомно. При этом они продолжают быть носителями COVID-19 и могут легко заразить вирусом окружающих. Также бессимптомным разносчиком инфекции может быть человек, в организм которого попала невысокая «заражающая доза». По данным ученых бессимптомно коронавирус проходит у 50-80% зараженных. Некоторые специалисты считают, что бессимптомные носителям в конечном итоге станут своего рода «вакциной», поскольку первыми выработают антитела к вирусу.

- Организм таких людей просто не считывает частицы вируса из-за каких-то генетических особенностей или незначительного размера этих частиц, - подчеркнул Бутенко.

Такие группы людей встречаются при других инфекциях. Так, например, в начале 2000-х исследовали кенийских проституток, которые не предохранялись, но и не заболевали ВИЧ даже от носителей вируса. Объяснялось это генетическими микрорассовыми особенностями их организма.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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