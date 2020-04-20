Доктор Мясников сообщил, что заразился коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T21:20:42+03:00

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Врач и представитель инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусом.

Он узнал об этом, пройдя тестирование на наличие антител, рассказал Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

- Помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. Либо это было то, либо я вообще его не заметил, - поделился он.

Мясников уточнил, что антитела IgG появляются в организме в период от 14 до 90 дней после заболевания и остаются на всю жизнь. Подобные антитела есть сейчас у многих людей, которые также перенесли COVID-19 бессимптомно.

Ранее сайт kp.ru приводил объяснения доктора Мясникова о том, почему специалисты ошиблись с введением самоизоляции, а также, почему в новостях следует показывать число умерших за день от коронавируса и других заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU