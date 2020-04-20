Доктор Мясников объяснил, почему все ошиблись с самоизоляцией

Известный доктор Александр Мясников уверен, что коронавирус особо на статистике смертности не скажется. Врач считает, что в новостях нужно показывать не только число умерших от COVID-19, но и от других болезней за день. Чтобы не запугивать людей и не сеять панику.

- Мировая статистика, к сожалению, уже может позволить делать какие-то выводы о смертности,- сказал доктор Мясников сайту kp.ru. - Мы видим, что умирают люди 75+. То есть 99 процентов умерших это либо глубоко больные, глубоко пожилые, либо тяжелобольные люди. Потому что на возраст меньше 50 приходится меньше 1 процента людей. Это все равно немало, учитывая, что погибло уже под 200 тысяч населения, но тем не менее. То есть мы видим, что 90 с лишним процентов это пожилые люди с множеством хронических заболеваний. В той же Италии среди умерших пожилых почти все имели три болезни, остальные имели по две хронических болезни, кто-то по одной. Всего из 18 тысяч умерших только трое не имело ни одной болезни. Это просто как иллюстрация того, что мы понимаем, что COVID, к счастью, щадит детей и молодых. А раз так, то это не то, что надо прибавлять новых умерших к новой статистике, эти люди и так бы умерли. Но если умирает человек в 85 лет, он же не будет жить вечно, понятно, что он бы умер и так – либо сейчас, либо осенью, либо зимой, либо весной, либо в следующем году. Это все равно ожидаемые смерти.

Доктор Мясников посчитал, сколько человек могут умереть от коронавируса, если все пойдет по плохому сценарию.

- Большого всплеска может и не быть, в силу того, что эти смерти и так ожидаемы. Меня обвиняют, что я цинично говорю, что COVID убивает тех, кто и так должен умереть, но в принципе так и есть, статистика показывает нам именно это, - отметил он. - Если даже все пойдет по плохому сценарию, COVID будет на земле еще гулять год-два, пока не получим мы все иммунитет. Мы знаем, что очень сложно, математические модели все обманывают, все предсказания не годятся, но на самом деле получается, что если даже будет максимально плохой сценарий, за два года в мире могут умереть от COVID 2,5 миллиона человек, в год – миллион. Но учитывая, что в год в среднем умирает 70 миллионов человек. Посчитайте, учитывая, что умрут люди, которые по любому должны были умереть в ближайшее время, у которых предсказуемая продолжительность жизни, к сожалению, ограничена.

Также доктор рассказал, почему многие специалисты ошиблись с введением самоизоляции.

- Самоизоляцию мы снимем не потому, что ее пора снимать. Ее не пора снимать. Самоизоляция должна быть. Но ни государство, ни люди не выдержат, - сказал Мясников. - В Америке уже выходят на протесты, люди разоряются. К сожалению, мы не можем ее продлевать, потому что мы все немножко ошиблись, и я в том числе. Мы знаем, что от взлета до падения этот пик – 2-3 месяца. И когда мы говорили (не только я), мы просчитывали, что у нас случаи – это начало болезни. А мы стояли просто на фундаменте, мы не подошли к пику. Мы к пику подошли месяцем позже по сравнению с другим миром. Мы-то ориентировались, что по всему миру одинаково вспыхнуло, а на самом деле мы видим, что не так – вспыхивает в одном месте, в другом, в третьем. Почему я говорю, что у нас в регионы сейчас придет? Сейчас Москва, Санкт-Петербург, а дальше пойдут регионы. Это и была ошибка, и моя в частности, потому что я считал, что по миру полыхнет одновременно и одинаково. Нет. Поэтому я ошибся на этот месяц, который сейчас будет. Поэтому мы уже научены и понимаем, что в регионах, где сейчас благополучно, они свои вспышки еще пройдут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774232" frameborder="0"></iframe> Доктор Мясников про смертность от коронавируса.

КСТАТИ

"Русское" и "германское" чудо: Может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса

Доктор Мясников считает: коронавирус показал, что наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное (подробности)