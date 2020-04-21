Число заболевших коронавирусом в Московской области на 21 апреля 2020 года составило 5241 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T02:32:48+03:00

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К утру 21 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 5241 случаев заболевания коронавирусом. Данные приводит региональное Министерство здравоохранения. При этом на COVID-2019 было взято свыше 102 тысяч анализов.

В общую статистику заболевших также входят 49 случаев летальных исходов и 179 выздоровевших. Согласно данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Московской области, наибольшее число зараженных в Одинцово, Люберцах, Химках и Красногорске. Из областных муниципалитетов наименьшее число в Звездном городке - один заболевший. Но это закрытый поселок городского типа с населением чуть более пяти тысяч человек.

Также в Подмосковных инфекционных клиниках лечатся пациенты из других регионов. Большинство «приезжих» из Москвы. В региона сохраняется действие режима полной самоизоляции. Выходить на улицу можно только в магазин, аптеку, больницу, для поездки на работу или прогулки с домашними животными, но не далее чем в 100 метрах от дома.

Напомним, в Московской области также для поездок необходимо иметь цифровой пропуск. 21 апреля крайний день, для тех, кто совершает регулярные поездки на общественном транспорте или личном авто без привязки проездного или номера авто к индивидуальному коду.

ИСТОЧНИК KP.RU