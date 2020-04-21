В нью-йоркских обсерваторах продолжают умирать люди

21 Апр 2020 2020-04-21T02:55:44+03:00

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Бессимптомные пациенты, инфицированные COVID-19, которые не в состоянии соблюдать условия карантина в домашних условиях, согласно решению нью-йоркской мэрии, направляются на карантин в специально арендованные для этой цели гостиницы города.

За последние несколько дней нью-йоркская полиция трижды прибывала в такие отели для того, чтобы зафиксировать смерть пациентов-постояльцев. Только за последние 3 дня в отелях-обсерваторах скончались 3 человека. Двое из них находились в группе риска по возрасту.

Пресс-служба нью-йоркской полиции подтвердила, что все три смерти квалифицированы как ненасильственные. Дополнительная экспертиза скорее всего подтвердит, что причиной смертей стал именно коронавирус.

Это не первые трагические происшествия подобного рода. Депутаты горсовета Нью-Йорка намерены проверить работу медиков, которые направили в отели-обсерваторы пациентов с COVID-19, находящихся в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU