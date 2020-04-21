2020-04-21T04:27:17+03:00
В мире

Токио согласился оплатить издержки переноса Олимпиады- 3 млрд долларов

Японский премьер-министр уже сообщил об этом Международному олимпийскому комитету
Антон ФОКИН
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Японский премьер-министр Синдзо Абэ согласился на то, чтобы его страна оплатила расходы. связанные с переносом из-за коронавируса Летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. Об этом сообщает Рейтер.

Стоимость всех расходов по переносу Олимпиады для Японии составит около 3 миллиардов долларов. Их оплата будет произведена в соответствии с "контрактом принимающего города", который с Международным олимпийским комитетом (МОК) заключают все организаторы Олимпийских игр. Данный документ имеет пункт, посвященный отмене соревнований, которая может произойти в том случае, если у МОК "будут разумные основания полагать, что безопасность участников игр подвергнется серьезной угрозе по любой причине".

Ранее Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021 года. Однако некоторые эксперты считают, что в том случае, если к этому моменту не удастся создать вакцину от COVID-19, то проведение соревнований даже в следующем году будет невозможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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