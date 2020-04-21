Создатель "аферы века" Берни Мэдофф выплатит миллионы долларов своим жертвам

21 Апр 2020 2020-04-21T07:12:18+03:00

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Министерство юстиции США приняло решение снять арест с депонированных на специальных счетах $378,5 млн., которые были конфискованы государством в рамках расследования аферы века – крупнейшей в мировой истории финансовой пирамиды, функционировавшей в США.

На протяжении четверти века один из основателей фондовой биржи NASDAQ Берни Мэдофф привлекал средства инвесторов, гарантируя им стабильный высокий доход. Среди клиентов Madoff Investment Securities были банки, пенсионные и хедж-фонды, благотворительные организации, многие знаменитости. На момент начала расследования в распоряжении Мэдоффа были $17 млрд., а общая задолженность его компании - $50 млрд.

Незначительную часть денег удалось взыскать путем продажи личной собственности Мэдоффа и ареста наличных средств и ценных бумах, находившихся на балансе Madoff Investment Securities.

Теперь средства, с которых снят арест государства, распределят в качестве компенсаций между 65000 вкладчиками пирамиды из 136 стран мира.

В феврале этого года Мэдофф заявил, что страдает от неизлечимого заболевания почек и просит предоставить ему возможность провести остаток своих дней вне пределов тюрьмы. Прокурор отказал ему в этой просьбе, заявив, что «злодей такого масштаба не должен быть выпущен на свободу досрочно, даже если болезнь почек убьет его в течение нескольких месяцев».

ИСТОЧНИК KP.RU