Создатель "аферы века" Берни Мэдофф выплатит миллионы долларов своим жертвам
Министерство юстиции США приняло решение снять арест с депонированных на специальных счетах $378,5 млн., которые были конфискованы государством в рамках расследования аферы века – крупнейшей в мировой истории финансовой пирамиды, функционировавшей в США.
На протяжении четверти века один из основателей фондовой биржи NASDAQ Берни Мэдофф привлекал средства инвесторов, гарантируя им стабильный высокий доход. Среди клиентов Madoff Investment Securities были банки, пенсионные и хедж-фонды, благотворительные организации, многие знаменитости. На момент начала расследования в распоряжении Мэдоффа были $17 млрд., а общая задолженность его компании - $50 млрд.
Незначительную часть денег удалось взыскать путем продажи личной собственности Мэдоффа и ареста наличных средств и ценных бумах, находившихся на балансе Madoff Investment Securities.
Теперь средства, с которых снят арест государства, распределят в качестве компенсаций между 65000 вкладчиками пирамиды из 136 стран мира.
В феврале этого года Мэдофф заявил, что страдает от неизлечимого заболевания почек и просит предоставить ему возможность провести остаток своих дней вне пределов тюрьмы. Прокурор отказал ему в этой просьбе, заявив, что «злодей такого масштаба не должен быть выпущен на свободу досрочно, даже если болезнь почек убьет его в течение нескольких месяцев».
ИСТОЧНИК KP.RU