Новая больница в Вороновском приняла первых 20 пациентов с коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T08:04:07+03:00

В больнице уже работают 500 сотрудников Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Больницу в Новой Москве построили всего за месяц

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В поселении Вороновское в новой Москве открылась больница для пациентов с коронавирусом. Ее построили в рекордные сроки - всего за месяц. 20 апреля сюда начали направлять пациентов с Covid-19, которые не могут проходить лечение дома и нуждаются в серьезной медпомощи.

- За сутки в новую больницу поступило 20 пациентов. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900,- рассказал главный врач больницы № 68 Сергей Переходов.

На официальном портале мэра и правительства Москвы сообщают, что штат укомплектован наполовину. К работе приступили 500 сотрудников, продолжается набор - всего численность медиков превысит 1000 человек.

К открытию больницу полностью укомплектовали - закуплено свыше 26 тысяч единиц медоборудования и мебели. Для персонала есть запас защитных костюмов, масок, перчаток.

- Все койки оборудованы так, чтобы к ним можно было подвести медицинские газы. Каждую койку при необходимости можно переоборудовать в реанимационную,- сообщил глааврач.

ИСТОЧНИК KP.RU