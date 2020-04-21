Новая больница в Вороновском приняла первых 20 пациентов с коронавирусом
В поселении Вороновское в новой Москве открылась больница для пациентов с коронавирусом. Ее построили в рекордные сроки - всего за месяц. 20 апреля сюда начали направлять пациентов с Covid-19, которые не могут проходить лечение дома и нуждаются в серьезной медпомощи.
- За сутки в новую больницу поступило 20 пациентов. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900,- рассказал главный врач больницы № 68 Сергей Переходов.
На официальном портале мэра и правительства Москвы сообщают, что штат укомплектован наполовину. К работе приступили 500 сотрудников, продолжается набор - всего численность медиков превысит 1000 человек.
К открытию больницу полностью укомплектовали - закуплено свыше 26 тысяч единиц медоборудования и мебели. Для персонала есть запас защитных костюмов, масок, перчаток.
- Все койки оборудованы так, чтобы к ним можно было подвести медицинские газы. Каждую койку при необходимости можно переоборудовать в реанимационную,- сообщил глааврач.
ИСТОЧНИК KP.RU