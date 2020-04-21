2020-04-21T08:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Мы представляем последние новости о коронавирусе в США на 21 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: общее число зараженных в штатах достигло отметки в 787 370Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: общее число зараженных в штатах достигло отметки в 787 370Фото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 21 апреля 2020 года таковы: общее число заболевших достигло отметки в 787 370, скончались от COVID-19 уже 42 359 человек, а выздоровели - 72 826 человек.

В штатах введен режим ЧС и различные ограничительные меры. Самая тяжелая ситуация в Нью-Йорке, где от инфекции скончались 14 604 человека. Власти пытаются сделать все, чтобы остановить рост заболевших. Не так давно там даже повысили штраф за нарушение социальной дистанции. А мэр города предложил горожанам фотографировать тех, кто нарушает карантинные меры, и присылать снимок на специальный номер с указанием адреса. По его словам, на место сразу прибудут сотрудники полиции.

В медицинских учреждениях не хватает мест для заболевших вирусом, их размещают в полевых и плавучих госпиталях. Даже кафедральный собор временно превратили в госпиталь.

По последним новостям о коронавирусе в США на 21 апреля 2020 года, жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Они считают, что в их городе ситуация была бы не такой тяжелой, если бы в организации ввели строгие меры на начальном этапе распространения болезни. В своем коллективном иске нью-йоркцы называют себя "пострадавшей стороной, которой нанесен существенный ущерб".

Отметим, что ранее и Дональд Трамп отказался финансировать ВОЗ, потому что, по его мнению, организация не довела правдивые сведения о болезни до мировой общественности.

Как в Нью-Йорке борются с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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