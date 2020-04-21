2020-04-21T09:15:25+03:00
Общество

Жаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформе

Процедуру урегулирования виртуальных споров утвердят к 2021 году
Елена АКИМОВА
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Жаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформеЖаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформеФото: REUTERS
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Россияне смогут улаживать спорные ситуации с интернет-магазинами и сервисами на специальной платформе. В настоящее время не существует механизма разрешения споров в интернете, но законодатели признают – время настало. Объем жалоб на некачественные товары и услуги растет каждый день, поэтому необходимо создать инструмент, позволяющий улаживать досудебные споры.

Новый механизм поможет не только снизить нагрузку на суды, но и сократить расходы россиян на судебные пошлины, а суды избавить от необходимости хранить большие объемы бумажных документов.

В Минюсте на запрос «Известий» подтвердили подготовку документа. Законопроект должен быть внесен в кабмин в июне. В феврале 2021-го его представят в Госдуме.

- Законопроект призван создать благоприятные условия для развития частных инициатив, направленных на обеспечение эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий, что позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав и снизить нагрузку на судебную систему, — пояснили в пресс-службе министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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