2020-04-21T10:16:01+03:00
Общество

Российский боевой робот "Маркер" будет готов в 2021 году

Понадобится полтора года, чтобы завершить разработку и провести испытания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Разработка российского боевого робота "Маркер" завершится в 2021 году.

Робот внешне напоминает танк на гусеничных платформах. При этом, универсальности ему добавляет возможность передвигаться и на колесах. За оставшиеся полтора года "Маркер" должен пройти все необходимые испытания, прежде, чем поступит на распоряжение военных.

- Проект должен быть завершен в 2021 году,- сказал РИА Новости глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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