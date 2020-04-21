Экономист оценил колебание стоимости нефти марки WTI

21 Апр 2020 2020-04-21T10:40:25+03:00

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Проанализировать колебание цен на нефть марки WTI можно благодаря пониманию процесса ценообразование на сырье. Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что большая часть нефтяных цен формируется на основе фьючерсов.

«То есть тех контрактов, которые предполагают поставку нефти в будущем по определённым ценам. И там есть часть — так называемые контракты с поставкой, когда поставляются физические объёмы нефти, а часть фьючерсов заключаются на случай изменения цен, это страхует от колебания цен, это чисто бумажная цена для того, чтобы уравновешивать рынок. Этот механизм работает очень хорошо, когда есть реальные поставки нефти», — цитирует эксперта RT.

Экономист объяснил, что потребление нефти в связи с пандемией коронавируса и приостановкой производств сократилось. Из-за этого рабочий механизм и сломался. Эксперт уверен, что уже в мае процесс восстановится, и стоимость на нефть снова поднимется до привычных значений.

Напомним, ранее цены нефти WTI вновь стали немного расти после сокрушительного обвала. В понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов к концу торгов упала на 300% и впервые в истории составила минус $37,63, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU