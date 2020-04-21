Верховный суд провел первое в России онлайн-заседание

21 Апр 2020 2020-04-21T12:30:20+03:00

Первым делом, которые суд рассмотрел в таком режиме из-за распространения коронавирусной инфекции, стал спор о признании несовершеннолетнего членом семьи военнослужащего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 21 апреля Верховный суд России провел первое в стране онлайн-заседание со слушанием дела по видеосвязи.

Первым делом, которые суд рассмотрел в таком режиме из-за распространения коронавирусной инфекции, стал спор о признании несовершеннолетнего ребенка членом семьи военнослужащего. Ответчиком в ходе заседания было управление жилищного обеспечения Минобороны региона. Трое судей находили в зале в медицинских масках, юристы участвовали в онлайн-заседании из своего дома, общаясь с судьями по видеосвязи.

На сегодня для рассмотрения в Верховном суде назначено еще несколько дел, которые также пройдут в режиме видеоконференции.

- Такая технология позволят участникам спокойно провести заседание, находясь дома или в офисе на безопасной дистанции друг от друга. Участники процесса должны заранее направлять в суд заявление и необходимые документы, а также пройти аутентификацию на сайте государственных услуг. В личный кабинет или на электронную почту участникам после этого приходит ссылка на подключение к интерактивному онлайн-залу судебного заседания, - рассказала РИА Новости в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU