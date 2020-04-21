В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста

21 Апр 2020 2020-04-21T12:44:07+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал проведение в виртуальных акций. Поскольку массовые мероприятия запрещены и опасны, так как при контакте может передаваться коронавирус, некоторые "активисты" устроили акции протеста в Сети. Требование у них - завершить режим самоизоляции и открыть предприятия, несмотря на пандемию.

Такая акция, например, прошла в Ростове-на-Дону. Ростовчане оставляли сообщения на интернет-карте. "Печали" у всех были разными - кто-то устал от нахождения дома, кто-то недоволен пропускным режимом и очередях в пунктах выдачи пропусков.

- Внимательно относимся к сложностям людей, но не стал бы преувеличивать и обобщать "разговорчики",- ответил на вопрос об отношении Кремля к виртуальным митингам Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что власти отслеживают настроения людей в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU