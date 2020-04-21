На обходе Тюмени завершается замена 2,6 километра асфальта

21 Апр 2020 2020-04-21T13:53:29+03:00

В 2020 году в области отремонтируют более 170 км дорог

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К 23 апреля планируется завершить ремонт 29 тыс. квадратных метров дорожного полотна обхода города Тюмени. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2,6 км. Работники автодорожных служб устранят колейность, обновят покрытие и дорожную разметку.

Дорожные работы в этом году в регионе начались очень рано – 13 апреля. Этому способствовала теплая погода. Дорожные рабочие отмечают, что уменьшение дорожного трафика в связи с введением режима повышенной готовности на юге области также благоприятно сказывается на проведении сезонных работ. Не создается дополнительная нагрузка на дорожную сеть, в местах ремонта отсутствуют пробки.

Всего в Тюменской области в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 170 км дорог.