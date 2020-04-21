Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T17:35:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремле.

«В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией», - говорится сообщение

Турецкий лидер отметил, что Анкара впервые после Второй мировой войны получила возможность принять участие в перестройке миропорядка в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Кроме того, главы государств обсудили сотрудничество Анкары и Москвы в атомной энергетике и сельском хозяйстве, а также подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам», - отмечает пресс-служба.

Как писал сайт kp.ru, Путин созвонился и с иранским президентом Хасан Роухани. Лидеры пообщались накануне консультации МИД Турции, России и Ирана по Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU