Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса
В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремле.
«В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией», - говорится сообщение
Турецкий лидер отметил, что Анкара впервые после Второй мировой войны получила возможность принять участие в перестройке миропорядка в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Кроме того, главы государств обсудили сотрудничество Анкары и Москвы в атомной энергетике и сельском хозяйстве, а также подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии.
«При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам», - отмечает пресс-служба.
Как писал сайт kp.ru, Путин созвонился и с иранским президентом Хасан Роухани. Лидеры пообщались накануне консультации МИД Турции, России и Ирана по Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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