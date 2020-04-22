Назван способ остановить распространение коронавируса в России

22 Апр 2020 2020-04-22T08:10:31+03:00

Показатель по числу заразившихся на 1000 населения в России - 0,29, тогда как в Италии -2,96, а в США-2,31

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У России есть шанс остановить распространение коронавируса, если уже сейчас заняться регионами. Пока больше всего зараженных в Москве - 29433 человек. Вице-премьер-Татьяна Голикова предупреждала, регионы отстают от столицы по распространению заболевания на 2-3 недели. Но если там начнется такое же массовое заражение, как в Москве, то вспышка станет намного опаснее.

- Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля,- объяснила РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Для экономики это важно еще и потому, что регионы - это сельское хозяйство. Болезнь может повлиять на посевную и объем полученного в этом году урожая. Не менее важно предотвратить массовое распространение вируса на севере, где добывающие производства.

В России показатель заразившихся на 1000 населения - 0,29 процентов. Тогда как в странах Европы в разы выше - в Испании 4,32, в Италии 2,96. А в США 2,31.

ИСТОЧНИК KP.RU