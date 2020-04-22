2020-04-22T08:10:31+03:00
Общество

Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Показатель по числу заразившихся на 1000 населения в России - 0,29, тогда как в Италии -2,96, а в США-2,31
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments24
В России на руку территорриальная разобщенность регионов, что помогает сдержать вирусВ России на руку территорриальная разобщенность регионов, что помогает сдержать вирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

У России есть шанс остановить распространение коронавируса, если уже сейчас заняться регионами. Пока больше всего зараженных в Москве - 29433 человек. Вице-премьер-Татьяна Голикова предупреждала, регионы отстают от столицы по распространению заболевания на 2-3 недели. Но если там начнется такое же массовое заражение, как в Москве, то вспышка станет намного опаснее.

- Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля,- объяснила РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Для экономики это важно еще и потому, что регионы - это сельское хозяйство. Болезнь может повлиять на посевную и объем полученного в этом году урожая. Не менее важно предотвратить массовое распространение вируса на севере, где добывающие производства.

В России показатель заразившихся на 1000 населения - 0,29 процентов. Тогда как в странах Европы в разы выше - в Испании 4,32, в Италии 2,96. А в США 2,31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме считают - выход из самоизоляции может обернуться стрессом для россиян
Россиянам разрешили не проводить в 2020 году проверку счетчиков из-за коронавируса
В Роскачестве рассказали об эффективности строительных и тканевых масок от коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 145 тысяч человек
В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
Владелец американской сети стриптиз-клубов взывает о помощи из-за убытков от коронавируса
Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по пику пандемии коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин без вести пропал в Крыму
США предрекли вторую волну коронавируса
США подали в суд на Китай из-за коронавируса
Коронавирус в Московской области, последние новости на 22 апреля 2020: самоизоляцию могут продлить до середины мая
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 261 человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 апреля 2020 приближается к 30 тысячам человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 апреля 2020 года составило 5241 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 2 057 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 22 апреля 2020: москвичи старше 65 лет смогут выехать для самоизоляции на дачи
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Из-за коронавируса в США появилась мода на косынки
Названа дата старта тестирования на антитела в России
Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы
В Колумбии дипломы вместо выпускников вузов получают роботы
Новак объяснил причины сокрушительного обвала цен на нефть WTI
Ученый объяснил, почему пока невозможно установить "нулевого пациента" коронавируса