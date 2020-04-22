2020-04-22T09:18:32+03:00
Общество

В Госдуме считают - выход из самоизоляции может обернуться стрессом для россиян

Мы можем вернуться уже не в тот мир, что был до пандемии
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В период изоляции человек "мобилизуется", но по завершению пандемии наступает расслабление, которое может обернуться психологическими проблемамиВ период изоляции человек "мобилизуется", но по завершению пандемии наступает расслабление, которое может обернуться психологическими проблемамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Возвращение в нормальной жизни без коронавируса и самоизоляции может стать для россиян стрессом. Так считает психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич. И дело даже не в длительном нахождении дома, когда часть россиян не работала, а кто-то трудился на удаленке.

- Мы будем возвращаться не в тот мир, из которого уходили в режим самоизоляции. Поэтому, конечно, же это является стрессом. И люди, особенно с неустойчивой психикой, имеющие какие-то проблемы, могут среагировать на это,- приводит его слова "Интерфакс".

Для здоровых людей выход из самоизоляции будет напоминать возвращение к рабочим будням после праздников. Обычно, на восстановление прежней производительности труда уходит некоторое время.

- Когда люди находятся в изоляции, организм мобилизуется, и в данный момент рост психических заболеваний не наблюдается,- объяснил доктор.

Но после окончания пандемии, когда страхи отступают, когда отменят режим самоизоляции, человек "выдыхает".

- Тогда возможен рост неких проблем с психическим здоровьем,- считает Борис Меделевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24