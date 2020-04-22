В Госдуме считают - выход из самоизоляции может обернуться стрессом для россиян

22 Апр 2020 2020-04-22T09:18:32+03:00

В период изоляции человек "мобилизуется", но по завершению пандемии наступает расслабление, которое может обернуться психологическими проблемами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы можем вернуться уже не в тот мир, что был до пандемии

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Возвращение в нормальной жизни без коронавируса и самоизоляции может стать для россиян стрессом. Так считает психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич. И дело даже не в длительном нахождении дома, когда часть россиян не работала, а кто-то трудился на удаленке.

- Мы будем возвращаться не в тот мир, из которого уходили в режим самоизоляции. Поэтому, конечно, же это является стрессом. И люди, особенно с неустойчивой психикой, имеющие какие-то проблемы, могут среагировать на это,- приводит его слова "Интерфакс".

Для здоровых людей выход из самоизоляции будет напоминать возвращение к рабочим будням после праздников. Обычно, на восстановление прежней производительности труда уходит некоторое время.

- Когда люди находятся в изоляции, организм мобилизуется, и в данный момент рост психических заболеваний не наблюдается,- объяснил доктор.

Но после окончания пандемии, когда страхи отступают, когда отменят режим самоизоляции, человек "выдыхает".

- Тогда возможен рост неких проблем с психическим здоровьем,- считает Борис Меделевич.

ИСТОЧНИК KP.RU