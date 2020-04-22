Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману

22 Апр 2020 2020-04-22T09:07:35+03:00

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Пандемия коронавируса оставила без работы многих россиян, которые трудились в столице и снимали жилье. В итоге снимать квартиры в Москве становится не по карману. Только за последний месяц на ЦИАН прибавилось 11 процентов объявлений о сдаче недвижимости в аренду.

Аналитики прогнозируют, что к июню этот показатель снова покажет рост.

Проблемы на себе ощущают не только те, кто сдает недвижимость на длительный срок, но и те, кто рассчитывает на краткосрочную аренду. Последняя категория раньше столкнулась с трудностями. Их клиенты почти пропали вместе с сокращением турпотока.

Опросы показывают, что 60% владельцев недвижимости опасаются, что их квартиросъемщики решат досрочно съехать. Такие цифры озвучили в компании «Инком-недвижимость».

Сегодня в Москве сдается порядка 33,5 тыс. объектов в долгосрочную аренду. При этом ставка долгосрочной аренды за прошедший месяц снизилась до 54,2 тыс. рублей — это на 7% ниже, чем месяц назад.

Эксперты сходятся во мнении, что быстрого восстановления рынка аренды ждать не стоит. Наоборот, возможно дальнейшее снижение цены на 10 процентов, пишет газета "Известия".

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ИСТОЧНИК KP.RU