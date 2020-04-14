О сокращениях и снижении зарплаты заявили более 60 процентов компаний

14 Апр 2020 2020-04-14T10:01:24+03:00

Более половины работодателей планируют сократит сотрудников и пересмотреть заработную плату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свои планы работодатели собираются реализовать в ближайшие полгода

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Сервиса hh.ru провел ежеквартальное исследования «Настроения работодателей». Оказалось, что большинство склонны давать пессимистичные прогнозы, и чтобы сохранить бизнес, вынуждены пойти на сокращение зарплат сотрудникам - об этом заявили 27% российских компаний: 9% уверены в данном шаге, 18% отмечают, что «скорее уменьшат».

Сохранить уровень оплаты труда могут позволить себе 30% фирм. И только 5% рассчитывают увеличить фонд оплаты труда.

Еще 37% работодателей вовсе задумываются о сокращении числа сотрудников: 12% опрошенных «точно уменьшат штат» в ближайшее полугодие, а 25% «скорее да, чем нет».

В 22% случаев сохранят все рабочие места, а 21% готовы расширить штат, пишет газета "Известия".

Для сравнения в октябре прошлого года был проведен аналогичный опрос и тогда 4% компаний предполагали сократить зарплаты, а урезать штат собирались только в 9%.

Рейтинг самочувствия бизнеса:

«скорее негативное» или «крайне негативное» - 33%

«стабильно» - 49%,

«позитивно» - 18%

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег бизнес от сокращения сотрудников. Правительство России будет мониторить своевременную выплату зарплат в условиях распространения коронавируса. Данные планирует проверять еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU