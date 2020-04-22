Конфискованный алкоголь предлагают пустить на производство антисептиков

22 Апр 2020 2020-04-22T09:33:28+03:00

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В Совете Федерации предложили использовать прекратить уничтожать конфискованный нелегальный спирт и направить его на благие цели.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин уверен, что из данной продукции можно изготавливать антисептики.

Письмо с данным предложением было направлено в правительство еще 13 апреля.

Сергей Рябухин объясняет, что сегодня спрос на данную продукцию очень велик и регионы могли бы самостоятельно организовать производство.

Прежде чем направлять спирт на производство, необходимо его денатурировать, тогда спирт нельзя будет употреблять и риск отравления людей сведется к минимуму.

По оценкам сенатора, на складах Росспиртпрома, где хранится конфискат, ожидающий уничтожения, находится примерно 900 тыс. декалитров нелегальной готовой продукции и 23 млн декалитров спирта. Все это было конфисковано в 2019 году.

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что не комментируют детали служебной переписки. А в Минфине уточнили, что обращение сенатора поступило в ведомство и находится на рассмотрении. А предприятия, которые решат заняться производством антисептика, смогут рассчитывать на ускоренную процедуру получения всех разрешительных документов.

В Союзе производителей алкогольной продукции поддерживают инициативу сенатора, главное проследить, чтобы конфискат не пошел на производство алкогольной продукции.

Цены на антисептики с приходом коронавируса подскочили в разы. Спрос на продукцию огромный, за маленькую баночку просят сотни рублей. А аптеках тоже ориентируются на современные реалии и часто создают искусственный ажиотаж. Фармацевт одной из аптек рассказала, почему клиенту порой отказывают в продаже антисептика.

Тем временем многие приспособились делать обеззараживающее средство в домашних условиях. Но порой подобный антисептик может сыграть дурную службу. Если пропорции соблюдены не правильно и нарушена рецептура, то средство не сможет оказывать обеззараживающее действие, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU