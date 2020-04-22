2020-04-22T10:25:12+03:00
Общество

ВОЗ: Мир еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса

По мере распространения по планете вирус меняется
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус в разных странах отличаетсяВирус в разных странах отличаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса.

COVID-19 - новый вирус, от него нет вакцины и коллективного иммунитета, поэтому невозможно точно предсказать, когда в отдельных странах и во всем мире произойдет пик, когда пандемия завершится.

- Ход этой пандемии в первой и последующих волнах будет определяться действиями, которые предпринимают страны,- сообщила Вуйнович в интервью ТАСС.

Коронавирус наносит разный ущерб странам, поскольку сам вирус меняется по ходу распространения по планете.

- В разных частях света существуют различные варианты - клайды - вируса,- добавила она.

Не стоит ждать появления вакцины в ближайшие месяцы, считает эксперт. Десятки лабораторий в мире разрабатывают вакцину, но это не быстрый процесс, необходимо убедиться в безопасности препарата, а не только в его эффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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