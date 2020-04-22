Вырос спрос на соль: россияне борются с коронавирусом промыванием носа

22 Апр 2020 2020-04-22T10:35:43+03:00

Продажи соли выросли на 20 процентов

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В России пандемия коронавируса спровоцировала повышенные продажи соли. Если в начале эпидемии россияне скупали соль впрок, как и крупы, макароны и прочие продукты длительного хранения, то теперь причина, вероятно, другая.

Ранее в Роспотребнадзоре выпустили рекомендации по профилактике кронавируса. Одним из эффективных способов назвали промывание носа соляным раствором.

- Число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам после этого увеличилось на 20% и продолжает расти,- рассказал "Коммерсанту" зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза.

Цены на соль остаются на прежнем уровне, но производители не исключают, что в будущем возможно повышение из-за увеличения затрат на производство и доставку.

ИСТОЧНИК KP.RU