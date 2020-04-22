2020-04-22T10:35:43+03:00
Общество

Вырос спрос на соль: россияне борются с коронавирусом промыванием носа

Продажи соли выросли на 20 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В России пандемия коронавируса спровоцировала повышенные продажи соли. Если в начале эпидемии россияне скупали соль впрок, как и крупы, макароны и прочие продукты длительного хранения, то теперь причина, вероятно, другая.

Ранее в Роспотребнадзоре выпустили рекомендации по профилактике кронавируса. Одним из эффективных способов назвали промывание носа соляным раствором.

- Число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам после этого увеличилось на 20% и продолжает расти,- рассказал "Коммерсанту" зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза.

Цены на соль остаются на прежнем уровне, но производители не исключают, что в будущем возможно повышение из-за увеличения затрат на производство и доставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 10 девчонок по статистике 9 ребят: Названо соотношение мужчин и женщин в России
Названы регионы-лидеры по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже 2267 человек
Названы регионы-лидеры по числу чрезвычайных ситуаций
Вырос спрос на соль: россияне борются с коронавирусом промыванием носа
Курс рубля на 22 апреля 2020 года: доллар вырос до 77,38 рубля, евро – 84,03 рубля
ВОЗ: Мир еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса
Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к массовому убийству в школе
Приемная кампания в вузы начнется после опубликования результатов ЕГЭ
Конфискованный алкоголь предлагают пустить на производство антисептиков
Полицейским хотят дать право вскрывать машины и оцеплять дома
Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману
В Госдуме считают - выход из самоизоляции может обернуться стрессом для россиян
Россиянам разрешили не проводить в 2020 году проверку счетчиков из-за коронавируса
В Роскачестве рассказали об эффективности строительных и тканевых масок от коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 145 тысяч человек
В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
Назван способ остановить распространение коронавируса в России