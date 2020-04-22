Вырос спрос на соль: россияне борются с коронавирусом промыванием носа
В России пандемия коронавируса спровоцировала повышенные продажи соли. Если в начале эпидемии россияне скупали соль впрок, как и крупы, макароны и прочие продукты длительного хранения, то теперь причина, вероятно, другая.
Ранее в Роспотребнадзоре выпустили рекомендации по профилактике кронавируса. Одним из эффективных способов назвали промывание носа соляным раствором.
- Число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам после этого увеличилось на 20% и продолжает расти,- рассказал "Коммерсанту" зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.
Продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза.
Цены на соль остаются на прежнем уровне, но производители не исключают, что в будущем возможно повышение из-за увеличения затрат на производство и доставку.
ИСТОЧНИК KP.RU