В Минздраве рассказали, эффективно ли промывание носа соляным раствором для профилактике коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T13:40:15+03:00

В ведомстве назвали условие, при котором такой способ защиты от вируса можно применять

Изменить размер текста: A A

В министерстве здравоохранения назвали условия, при которых промывание носа соляным раствором может быть эффективно для профилактики коронавиурса.

Раствор изготавливают из морской соли, и в целом изотонический раствор хлорида натрия считается лекарственным препаратам. Этот способ действительно помогает удалить из носа возбудителей вирусных и даже бактериальных инфекций.

- Препарат может быть эффективным средством профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены – тщательным мытьем рук, использованием кожных антисептиков и защитных масок,- сообщили в министерстве здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU