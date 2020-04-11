В Минздраве рассказали, эффективно ли промывание носа соляным раствором для профилактике коронавируса
В министерстве здравоохранения назвали условия, при которых промывание носа соляным раствором может быть эффективно для профилактики коронавиурса.
Раствор изготавливают из морской соли, и в целом изотонический раствор хлорида натрия считается лекарственным препаратам. Этот способ действительно помогает удалить из носа возбудителей вирусных и даже бактериальных инфекций.
- Препарат может быть эффективным средством профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены – тщательным мытьем рук, использованием кожных антисептиков и защитных масок,- сообщили в министерстве здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU