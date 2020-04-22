2020-04-22T11:51:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса

Согласно исследованиям, у переболевших инфекцией не возникает надежный иммунитет
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Вирус никуда не исчезает из организма переболевших, а просто остается бездействующим, поэтому выработка "коллективного иммунитета" не является панацеей против коронавирусаВирус никуда не исчезает из организма переболевших, а просто остается бездействующим, поэтому выработка "коллективного иммунитета" не является панацеей против коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ученые в ходе исследований коронавирусной инфекции нашли единственный способ, который поможет побороть пандемию. Данные анализов опубликованы в научном издании Science Alert.

Иммунологи выяснили, что у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет против заболевания. Во многих странах неоднократно были выявлены повторные случае заражения после выписки из медицинских учреждений с отрицательными результатами тестов.

- Организму человека требуется примерно три недели, чтобы накопить достаточно антител против коронавируса, но и в таком случае переболевшие инфекцией смогут защищать от нее только в течение нескольких месяцев, не больше, - сообщил эксперт в области иммунологии Эрик Вивье.

Данная ситуация свидетельствует о том, что вирус никуда не исчезает из организма переболевших, а просто остается бездействующим и не проявляется какими-либо симптомами, как «хроническая инфекция» вроде герпеса. А значит единственный эффективный способ лечения и преодоления пандемии коронавирусной инфекции – это вакцинация.

Свойства антител пока что не до конца исследованы учеными, эксперты сомневаются, что в будущем COVID-19 исчезнет сам по себе и не сможет найти переносчиков из-за коллективного иммунитета.

- Единственное реальное решение проблемы с эпидемией – это использование качественных вакцин, - подчеркнул профессор австралийского научного института Арчи Клементс.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус
Стоимость обучения для российских студентов могут пересмотреть
Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать
Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса
Полицейские вычислили маршрут исчезнувшего замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина
Цена на российскую нефть Urals снизилась на 5 долларов за баррель
Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам
Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день
Врач назвал самый опасный гаджет на карантине
В России от коронавируса умерли еще 57 человек за сутки
На 10 девчонок по статистике 9 ребят: Названо соотношение мужчин и женщин в России
Названы регионы-лидеры по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже 2267 человек
Названы регионы-лидеры по числу чрезвычайных ситуаций
Вырос спрос на соль: россияне борются с коронавирусом промыванием носа
Курс рубля на 22 апреля 2020 года: доллар вырос до 77,38 рубля, евро – 84,03 рубля
ВОЗ: Мир еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса
Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к массовому убийству в школе
Приемная кампания в вузы начнется после опубликования результатов ЕГЭ
Конфискованный алкоголь предлагают пустить на производство антисептиков
Полицейским хотят дать право вскрывать машины и оцеплять дома
Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману
В Госдуме считают - выход из самоизоляции может обернуться стрессом для россиян
Россиянам разрешили не проводить в 2020 году проверку счетчиков из-за коронавируса
В Роскачестве рассказали об эффективности строительных и тканевых масок от коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 145 тысяч человек
В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
Назван способ остановить распространение коронавируса в России