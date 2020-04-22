Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T11:51:13+03:00

Вирус никуда не исчезает из организма переболевших, а просто остается бездействующим, поэтому выработка "коллективного иммунитета" не является панацеей против коронавируса Фото: REUTERS

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Ученые в ходе исследований коронавирусной инфекции нашли единственный способ, который поможет побороть пандемию. Данные анализов опубликованы в научном издании Science Alert.

Иммунологи выяснили, что у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет против заболевания. Во многих странах неоднократно были выявлены повторные случае заражения после выписки из медицинских учреждений с отрицательными результатами тестов.

- Организму человека требуется примерно три недели, чтобы накопить достаточно антител против коронавируса, но и в таком случае переболевшие инфекцией смогут защищать от нее только в течение нескольких месяцев, не больше, - сообщил эксперт в области иммунологии Эрик Вивье.

Данная ситуация свидетельствует о том, что вирус никуда не исчезает из организма переболевших, а просто остается бездействующим и не проявляется какими-либо симптомами, как «хроническая инфекция» вроде герпеса. А значит единственный эффективный способ лечения и преодоления пандемии коронавирусной инфекции – это вакцинация.

Свойства антител пока что не до конца исследованы учеными, эксперты сомневаются, что в будущем COVID-19 исчезнет сам по себе и не сможет найти переносчиков из-за коллективного иммунитета.

- Единственное реальное решение проблемы с эпидемией – это использование качественных вакцин, - подчеркнул профессор австралийского научного института Арчи Клементс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU