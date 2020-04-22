Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса
Ученые в ходе исследований коронавирусной инфекции нашли единственный способ, который поможет побороть пандемию. Данные анализов опубликованы в научном издании Science Alert.
Иммунологи выяснили, что у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет против заболевания. Во многих странах неоднократно были выявлены повторные случае заражения после выписки из медицинских учреждений с отрицательными результатами тестов.
- Организму человека требуется примерно три недели, чтобы накопить достаточно антител против коронавируса, но и в таком случае переболевшие инфекцией смогут защищать от нее только в течение нескольких месяцев, не больше, - сообщил эксперт в области иммунологии Эрик Вивье.
Данная ситуация свидетельствует о том, что вирус никуда не исчезает из организма переболевших, а просто остается бездействующим и не проявляется какими-либо симптомами, как «хроническая инфекция» вроде герпеса. А значит единственный эффективный способ лечения и преодоления пандемии коронавирусной инфекции – это вакцинация.
Свойства антител пока что не до конца исследованы учеными, эксперты сомневаются, что в будущем COVID-19 исчезнет сам по себе и не сможет найти переносчиков из-за коллективного иммунитета.
- Единственное реальное решение проблемы с эпидемией – это использование качественных вакцин, - подчеркнул профессор австралийского научного института Арчи Клементс.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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