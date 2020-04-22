Кремль о сроках голосования по Конституции: решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации

22 Апр 2020 2020-04-22T13:08:54+03:00

Решение о новой дате голосования будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кремле заявили, что вопрос о новых сроках голосования по конституционным поправкам будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 22 апреля сообщил Дмитрий Песков

- Определенные прикидки уже есть, сейчас о них говорить как о чем-то решенном вряд ли можно, - сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что дата проведения всероссийского голосования по внесению изменений в главный закон государства была перенесена президентом из-за распространения коронавирусной инфекции. Изначально планировалось, что голосование пройдет 22 апреля текущего года.

Дмитрий Песков не исключил, что новые сроки голосования привяжет к какому-либо памятному дню, например, ко дню первого Парада Победы 24 июня. До мая специалисты должны будут проанализировать эпидемиологическую обстановку в регионах, после чего власти примут соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU