2020-04-22T13:14:54+03:00
Коронавирус Covid-19

За месяц в Россию вернулись более 170 тысяч туристов

Росавиация сформировала предварительный график новых вывозных рейсов до 27 апреля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсовРосавиация сформировала предварительный график вывозных рейсовФото: Алина НИЗАМОВА
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Более 170 тысяч российских граждан вернулись в страну вывозными рейсами в период с 20 марта по 21 апреля. За последнюю неделю было выполнено 19 вывозных рейсов и возвращено 3,6 тысяч россиян. Об этом сообщает Минтранс и Росавиация.

В сообщении также говорится о том, что ведомства уже подготовили предварительный график новых вывозных рейсов до 27 апреля. В список стран, из которых в ближайшее время будут вывозить россиян вошли Таиланд, Индонезия, Испания и Индия.

- Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте, - говорится в сообщении.

В частности, 5 вывозных рейсов запланированы на 24 апреля. Россияне вернуться домой из Гоа, Аликанте, Пхукета, Денпасара и Сеула.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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