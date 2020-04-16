Глава МИД РФ Сергей Лавров: За границей остаются ещё 35-36 тысяч россиян

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант», эвакуация наших соотечественников, застрявших за границей из-за всеобщего карантина, будет продолжена.

— В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тыс. человек, которые хотят выехать (из-за границы в Россию), — сообщил министр.

По его словам, все они будут эвакуированы на Родину, однако этот процесс осложняется пропускной способностью наших аэропортов. С учётом санитарных норм и социального дистанцирования, воздушные ворота могут принять лишь 500 человек в сутки в Москве и 200 — в регионах (другие главные места приёма — Санкт-Петербург и Тюмень).

Те, кто до сих пор остаются за границей, могут получить от правительства России суточные — 2400 рублей в день на человека. Для этого достаточно заполнить форму на сайте «Госуслуги». По словам Лаврова, финансовую помощь перечислили уже почти восьми тысячам соотечественников.

Главный вопрос — почему нельзя эвакуировать всех и сразу?

— Из тех пятисот «возвращенцев», которые прибывают в Москву ежедневно, определённый процент, к сожалению, показывает положительный тест на COVID-19, — сказал «КП» источник, близкий к всероссийскому Штабу по борьбе с коронавирусом. — Их придётся жёстко контролировать, если что, госпитализировать. Кто-то всё равно сможет миновать все уровни контроля (например, из-за ложно-отрицательных тестов) и усилить пандемию. Так что, к сожалению, как бы ни хотелось нам вернуть домой всех соотечественников, это приходится делать поэтапно, чтобы не создавать излишние эпидемиологические риски.

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