Песков призвал врачей направлять требования о средствах защиты властям, а не СМИ
В Кремле уверены, что требования властей об обеспечении средствами защиты - масками, перчатками, защитными костюмами, должны выполнять в полном объеме во всех регионах.
Но эти требования нужно направлять властям, а не СМИ, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что медики могут и должны доводить свои требования до профильных ведомств. Хотя в некоторых регионах происходит ситуация, когда врачи жалуются не в минздрав, а журналистам. Регионы получают федеральную поддержку от Москвы как раз на покупку необходимых товаров в больницы.
- Но ситуация, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и накручивания ситуации, неуместна и недопустима,- приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее влачи Екатеринбурга обратились к теледоктору Елене Малышевой на отсутствие респираторов. Не хватает средств защиты также медикам из Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU