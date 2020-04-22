Песков призвал врачей направлять требования о средствах защиты властям, а не СМИ

22 Апр 2020 2020-04-22T13:27:00+03:00

Эти требования, особенно в период пандемии коронавируса, должны выполняться, уверены в кремле

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В Кремле уверены, что требования властей об обеспечении средствами защиты - масками, перчатками, защитными костюмами, должны выполнять в полном объеме во всех регионах.

Но эти требования нужно направлять властям, а не СМИ, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что медики могут и должны доводить свои требования до профильных ведомств. Хотя в некоторых регионах происходит ситуация, когда врачи жалуются не в минздрав, а журналистам. Регионы получают федеральную поддержку от Москвы как раз на покупку необходимых товаров в больницы.

- Но ситуация, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и накручивания ситуации, неуместна и недопустима,- приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее влачи Екатеринбурга обратились к теледоктору Елене Малышевой на отсутствие респираторов. Не хватает средств защиты также медикам из Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU