В Тюменской области ветеранам вручают подарки накануне 75-летия Победы

22 Апр 2020 2020-04-22T14:39:49+03:00

Подарки к 9 мая получат более 8 тысяч тюменских ветеранов. Фото: правительство Тюменской области

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В Тюменской области поздравляют ветеранов: накануне 75-летия Победы более 8 тысяч пожилых людей получат памятную открытку от губернатора Александра Моора и подарочный набор продуктов местных производителей. Подарки вручают ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников боевых сражений.

Первыми продуктовые наборы получили жители областного центра, до 9 мая поздравления дойдут до всех адресатов. До конца апреля ветеранам будут вручены и памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». По указу президента Владимира Путина в Тюменской области ими награждены 7400 ветеранов.

- Великая Отечественная война затронула каждую советскую семью, многих лишила детства, юности, перечеркнула судьбы. Любовь и уважение к Родине позволило преодолеть тяжелейшие испытания, выдержать лихолетье военных лет, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. - Трудно выразить словами благодарность и гордость, которые испытывает нынешнее поколение к людям, пережившим эту страшную войну.

Подарки ветеранам вручаются с соблюдением всех мер безопасности, бесконтактным способом. Сотрудники соцслужб, представители муниципальных администраций и волонтеры используют медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Они разносят продуктовые наборы по домам и поздравляют пожилых людей, сохраняя с ними социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра.

Накануне 9 мая тюменские ветераны получат и материальную помощь. Единовременные выплаты начислены более 68 тысячам пенсионеров. На эти цели из регионального бюджета выделяется более 220 миллионов рублей. Обращаться за начислением выплатам ветеранам никуда не нужно: они будут рассчитаны автоматически, без дополнительных заявлений.