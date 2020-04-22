22 Апр 2020 2020-04-22T16:27:07+03:00

В Роспотребнадзоре сообщили, что дети могут заражать коронавирусом более длительное время, чем взрослые Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Продолжительность инкубационного периода коронавируса у детей может быть больше, чем у взрослых. Таким образом ребенок может заражать COVID-19 более длительное время. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

«Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции», - рассказал он.

Горелов отметил, одну из особенностей. По его словам, когда инфекция уходит из верхних дыхательных путей, ребенок продолжают выделять вирус с фекалиями. «То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи», - пояснил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя продолжительность инкубационного периода коронавируса составляет 14 дней. Именно поэтому установленный режим самоизоляции составляет две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU