В Роспотребнадзоре сообщили, что дети могут заражать коронавирусом более длительное время, чем взрослые
Продолжительность инкубационного периода коронавируса у детей может быть больше, чем у взрослых. Таким образом ребенок может заражать COVID-19 более длительное время. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
«Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции», - рассказал он.
Горелов отметил, одну из особенностей. По его словам, когда инфекция уходит из верхних дыхательных путей, ребенок продолжают выделять вирус с фекалиями. «То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи», - пояснил эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что средняя продолжительность инкубационного периода коронавируса составляет 14 дней. Именно поэтому установленный режим самоизоляции составляет две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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