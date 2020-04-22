2020-04-22T16:08:07+03:00
Общество

Тульский Минздрав объявил о наборе медиков в новые отделения для больных коронавирусом

На работу приглашают врачей и медсестер с опытом работы не менее трех лет
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Министерство здравоохранения Тульской области объявило о вакансиях для медицинских сотрудников: в открывшиеся в регионе новые отделения для лечения больных коронавирусом на временной основе требуются врачи и медсестры. На работу приглашаются врачи-пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, медсестры анестезии и процедурные медсестры. Специалисты будут трудоустроены в больницы области по контракту на срок до 5 месяцев, пока продолжается эпидемия COVID-19.

Новые сотрудники будут оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией. Их ждет работа в инфекционных отделениях, в том числе в так называемой «грязной» зоне, и напряженный график работы сутки через сутки. Персонал будет обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. Чтобы максимально избежать контактов и защитить членов их семей, новым сотрудникам на время действия контракта будет предоставлено бесплатное жилье и горячее питание.

Главное требование к претендентам — стаж работы по специальности не менее трех лет и действующие сертификаты. Соискателям необходимо отправить резюме и копии документов, подтверждающих их квалификацию, на адрес medicine71@tularegion.ru . После подачи заявки с соискателями свяжутся для онлайн-собеседования. Подробная информация о вакансиях, требованиях и заработной плате опубликована на сайте Минздрава Тульской области.

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