Тульский Минздрав объявил о наборе медиков в новые отделения для больных коронавирусом
Министерство здравоохранения Тульской области объявило о вакансиях для медицинских сотрудников: в открывшиеся в регионе новые отделения для лечения больных коронавирусом на временной основе требуются врачи и медсестры. На работу приглашаются врачи-пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, медсестры анестезии и процедурные медсестры. Специалисты будут трудоустроены в больницы области по контракту на срок до 5 месяцев, пока продолжается эпидемия COVID-19.
Новые сотрудники будут оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией. Их ждет работа в инфекционных отделениях, в том числе в так называемой «грязной» зоне, и напряженный график работы сутки через сутки. Персонал будет обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. Чтобы максимально избежать контактов и защитить членов их семей, новым сотрудникам на время действия контракта будет предоставлено бесплатное жилье и горячее питание.
Главное требование к претендентам — стаж работы по специальности не менее трех лет и действующие сертификаты. Соискателям необходимо отправить резюме и копии документов, подтверждающих их квалификацию, на адрес medicine71@tularegion.ru . После подачи заявки с соискателями свяжутся для онлайн-собеседования. Подробная информация о вакансиях, требованиях и заработной плате опубликована на сайте Минздрава Тульской области.