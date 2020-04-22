Трамп распорядился уничтожать иранские катера, если они будут "донимать" американские корабли
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своем распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана, если те будут преследовать американские корабли.
«Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут донимать наши корабли в море», - написал глава Белого дома в своем Twitter.
Ранее военные Соедененных Штатов сообщили, что в прошлую среду, 15 апреля одиннадцать военных кораблей Ирана вплотную, почти на полсотни метров подошли к кораблям ВМС США и экспедиционной морской базе Lewis B. Puller. в Персидском заливе. Они назвали эти действия «провокационными».
В свою очередь Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил этот инцидент и пообещали дать ответ любые незаконные действия Соединенных Штатов в Персидском заливе.
ИСТОЧНИК KP.RU