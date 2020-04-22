2020-04-22T16:34:33+03:00
В мире

Трамп распорядился уничтожать иранские катера, если они будут "донимать" американские корабли

В свою очередь Иран пообещал дать ответ любые незаконные действия Соединенных Штатов в Персидском заливе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп распорядился уничтожать иранские катера, если они будут "донимать" американские кораблиТрамп распорядился уничтожать иранские катера, если они будут "донимать" американские кораблиФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своем распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана, если те будут преследовать американские корабли.

«Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут донимать наши корабли в море», - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Ранее военные Соедененных Штатов сообщили, что в прошлую среду, 15 апреля одиннадцать военных кораблей Ирана вплотную, почти на полсотни метров подошли к кораблям ВМС США и экспедиционной морской базе Lewis B. Puller. в Персидском заливе. Они назвали эти действия «провокационными».

В свою очередь Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил этот инцидент и пообещали дать ответ любые незаконные действия Соединенных Штатов в Персидском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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