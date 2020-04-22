2020-04-22T18:28:38+03:00
Общество

Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году

Принимая решение, туроператоры ориентируются на санитарно-эпидемиологическую обстановку в странах, а также рекомендации и решения их властей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 годуНазван срок бронирования первых туров за границу в 2020 годуФото: Сергей ЕФИМОВ
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В связи с эпидемией коронавируса первые туры из России за границу в 2020 году планируются не ранее 1 августа. Об этом сообщили Ассоциация туроператоров России (АТОР), проанализировав данные систем бронирования крупных российских туроператоров.

Как поясняет ассоциация, один из крупных туроператоров получил сообщение о том, что продажи путевок за рубеж доступны с вылетом с 1 августа. Таким образом, отмененные туры можно будет перебронировать только на последующие даты. Такие же сообщения получили еще два крупных оператора.

При этом, все они утоняют, что сроки могут быть изменены, поскольку все зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в разных странах, а также рекомендаций и решения их властей.

В то же время туры по России можно забронировать с вылетом уже с 1 июня 2020 года.

Напомним, ранее президент Чехии Земан заявил, что Евросоюз должен держать границы закрытыми по меньшей мере еще один год. Незадолго до этого чешский замминистра здравоохранения Роман Прымула сообщил, что границы стран ЕС могут оставаться закрытыми в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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