В Евросоюзе заявили о необходимости оставить границы закрытыми еще на год
Евросоюз должен держать границы закрытыми по меньшей мере еще один год. Такое предложение выказал президент Чехии Земан, который считает, что зарубежные поездки приведут к новой волне эпидемии.
«Госграницы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии», - заявил чешский лидер.
В конце марта замминистра здравоохранения республики Роман Прымула сообщил, что границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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