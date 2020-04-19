19 Апр 2020 2020-04-19T20:57:54+03:00

В Евросоюзе заявили о необходимости оставить границы закрытыми еще на год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии считает, что зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии

Изменить размер текста: A A

Евросоюз должен держать границы закрытыми по меньшей мере еще один год. Такое предложение выказал президент Чехии Земан, который считает, что зарубежные поездки приведут к новой волне эпидемии.

«Госграницы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии», - заявил чешский лидер.

В конце марта замминистра здравоохранения республики Роман Прымула сообщил, что границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU