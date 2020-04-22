Коронавирус в Италии, последние новости на 22 апреля 2020: зарегистрировали рекордное число излечившихся

22 Апр 2020 2020-04-22T19:54:05+03:00

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Италии на 22 апреля 2020 года [видео]

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Италия все еще занимает третье место по количеству заболевших коронавирусом, а по числу летальных исходов уступает только США, однако в среду, 22 апреля, в стране зарегистрировали рекордное число излечившихся – почти три тысячи человек за минувшие сутки.

По последним данным, за минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 437 человек, погибли 437 человек, а выздоровели 2 943 пациента.

Таким образом, за все время пандемии в стране зафиксировано 187 327 случаев заражения, скончались 25 085 человек, выздоровели - 54 543 пациентов.

Напомним, режим Чрезвычайной ситуации в Италии введен в стране до 31 июля. Все это время в стране закрыто почти все, кроме аптек и продуктовых магазинов, по-прежнему местные жители могут выходить из дома только в случае необходимости, соблюдая социальную дистанцию. За нарушение карантинных мер введены серьезные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU