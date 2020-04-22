2020-04-22T20:34:40+03:00
Общество

Госавтоинспекция и «Комсомольская правда» выяснят, какие виды соцрекламы по безопасности дорожного движения граждане считают наиболее эффективными

Высказать свою точку зрения россияне смогут, приняв участие в опросе
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Мнение респондентов будет учтено при создании и продвижении новых социальных аудио- и видеороликов, а также печатной продукции.

Снижение аварийности и смертности на российских дорогах остается одной из ключевых задач государственной важности. Добиться поставленной Президентом Российской Федерации цели по снижению к 2024 году показателя социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. чел.) до 4 с нынешних 11,7, а к 2030 году –приблизиться к состоянию «нулевой смертности» на дорогах помогут действенные технические и административные решения, а также эффективная профилактическая работа Госавтоинспекции.

Ежегодно, на основе анализа статистики и выявления наиболее проблемных мест, стратегия работы по повышению безопасности дорожного движения корректируется с учетом этих данных. Так, за последние годы удалось изменить ситуацию с отказом водителей использовать ремни безопасности, привычками не соблюдать дистанцию и перевозить детей без удерживающих устройств. Об опасности такого поведения обществу регулярно сообщали со страниц печатных изданий, в эфире телеканалов и радиостанций, демонстрируя социальные ролики в сети Интернет.

Совместный социологический опрос, проводимый на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) и портале издания «Комсомольская правда», поможет определить, насколько россияне считают социальную рекламу эффективным средством профилактики нарушений ПДД и снижения аварийности. Респондентам также предложат ответить на вопрос, какой, по их мнению, вид социальной рекламы является наиболее действенным: социальные ролики на телевидении и в сети Интернет или размещение наружной рекламы на улицах российских городов. Онлайн-технология поможет обеспечить максимальную репрезентативность и значительно расширить географию опроса.

Поделиться своим мнением может каждый желающий. Для успешной реализации профилактических социальных кампаний российской Госавтоинспекции важен голос каждого участника дорожного движения, вне зависимости от наличия или отсутствия у него автомобиля.

Примите участие в опросе. https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/gbdd

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