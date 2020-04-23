2020-04-23T01:06:14+03:00
В мире

Мусульмане начинают отмечать Рамадан

Рамадан - это священный месяц, когда Мухаммад получил от Аллаха весть о том, что он избран пророком [видео]
Юлия КЕКОВА
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Мусульмане начинают отмечать РамаданМусульмане начинают отмечать РамаданФото: Михаил ФРОЛОВ
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По всему миру мусульмане начинают отмечать Рамадан - священный для правоверующих месяц.

В 2020 году он начинается в ночь с 23 на 24 апреля. Из-за пандемии коронавируса многие мусульманские религиозные организации готовятся провести его в особом режиме, в частности без проведения коллективных молитв в мечетях.

Ранее сайт kp.ru писал, что Рамадан - месяц обязательного мусульманского поста. Это один из 5 столпов, на которых держится ислам.

В отличие от православных христиан, мусульмане целый месяц не употребляют пищу в течение дня. Также запрещается пить, нужно отказаться от различных развлечений, курения и занятий любовью.

Днем мусульмане усердно молятся, а до этого следует проявить намерение (Ният) - искреннее желание соблюсти пост. При этом нарушать его не стоит ни физически, ни даже мысленно. После того, как солнце закатится за горизонт, жизнь правоверных до восхода возвращается в привычное русло.

Молитва у мечети.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начинается 24 апреля и продлится до 23 мая. В отличие от христиан, мусульмане в течение месяца вообще не употребляют пищу. Пить тоже запрещается (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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