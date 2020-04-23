Ученый назвал главный способ распространения COVID-19
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко рассказал, какие существуют самые вероятные способы заражения коронавирусом.
Комментируя утверждения немецких исследователей, специалист отметил, что основной способ заразиться covid-19 - через воздух.
- Конечно, есть и другие способы, например, через поверхности предметов.На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой, - цитирует слова Бутенко издание "Москва 24".
Напомним, чтобы не заразиться коронавирусом гражданам следует соблюдать режим самоизоляции, а также тщательно быть руки с мыло или пользоваться антисептиками.
По последним данным, в России число пациентов с коронавирусом уже превысило 57 тысяч человек. В случае недомогания следует обратиться за помощью к специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU