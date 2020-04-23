Ученый назвал главный способ распространения COVID-19

23 Апр 2020 2020-04-23T06:32:43+03:00

Кроме основного варианта заражения, существуют и многие другие

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Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко рассказал, какие существуют самые вероятные способы заражения коронавирусом.

Комментируя утверждения немецких исследователей, специалист отметил, что основной способ заразиться covid-19 - через воздух.

- Конечно, есть и другие способы, например, через поверхности предметов.На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой, - цитирует слова Бутенко издание "Москва 24".

Напомним, чтобы не заразиться коронавирусом гражданам следует соблюдать режим самоизоляции, а также тщательно быть руки с мыло или пользоваться антисептиками.

По последним данным, в России число пациентов с коронавирусом уже превысило 57 тысяч человек. В случае недомогания следует обратиться за помощью к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU