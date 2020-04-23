2020-04-23T10:57:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поручил включить строителей в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса

Строительные организации регионов получат государственную поддержку
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поручил правительству проработать вопрос о включении строительной отрасли России в список тех областей производства, которые больше всего пострадали из-за распространения коронавирусной инфекцииПутин поручил правительству проработать вопрос о включении строительной отрасли России в список тех областей производства, которые больше всего пострадали из-за распространения коронавирусной инфекцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский президент Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину проработать вопрос о включении строителей в перечень наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение главы государство по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли появилось на официальном сайте Кремля.

Путин поручил правительству проработать вопрос о включении строительной отрасли России в список тех областей производства, которые больше всего пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции и ограничительных мероприятий.

- Включить строительную отрасль в список необходимо для оказания мер федеральной поддержки в регионах государства, в которых с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о приостановлении строительных работ, - говорится в поручении президента.

Глава России также поручил утвердить в стране льготную ипотеку под 6,5 процента до мая текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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