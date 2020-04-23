Россияне назвали главные признаки хорошей экологии

23 Апр 2020 2020-04-23T10:16:22+03:00

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Более половины россиян (51%) выразили мнение, что главным показателем хорошей экологической обстановки является чистый воздух. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ. По данным аналитиков, такой вариант ответа чаще выбирали жители городов-миллионников, а также взрослые респонденты в возрасте старше 45 лет.

На втором месте среди показателей хорошей экологии оказалась чистая вода. За этот вариант проголосовали 19% опрошенных. Еще 17% выбрали чистоту окружающей среды, в частности, чистоту улиц. 10% проголосовали за отсутствие мусорных свалок.

Озеленение планеты и остановку вырубки лесов главным признаком хорошей экологии назвали только 8% опрошенных. Еще 6% выбрали возможность покупать натуральные и качественные продукты. Такой вариант ответа чаще выбирали респонденты старше 60 лет.

4% голосов было отдано за отсутствие вредных выбросов, а еще 3% голосов набрали такие варианты ответов как бережное отношение людей к природе (в том числе соблюдение санитарных норм), отсутствие заводов в черте города, чистые лес и почва, а также безопасность здоровья.

В опросе приняли участие респонденты из 50 регионов России, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU